La Roma vuole continuare a sognare. Dopo l’ottimo avvio in campionato, i giallorossi hanno l’intenzione di lottare fino all’ultimo. Servirà costanza. Servirà mentalità. Servirà una squadra. Alcuni reparti sono un po’ corti. A gennaio serviranno innesti di qualità per dare a Gasp la forza necessaria per combattere fino in fondo. Per questo il ds D’Amico si sta già muovendo: l’obiettivo è tracciare profili perfetti per il gioco del tecnico piemontese. Sul suo taccuino sembrerebbe esserci anche Carlos Forbs. Esterno d’attacco, portoghese e guineano, 22 anni, in forza al Brugge. Come riporta il portale Transferfeed, la Roma ha già inviato degli osservatori a San Siro, nella partita contro l’Inter, e il giocatore è stato monitorato in numerose occasioni. Ma la concorrenza non manca. Sul giocatore ci sono anche Tottenham e Manchester United. In estate, poi, club spagnoli e tedeschi hanno provato a portarlo via. Il nome di Forbs è stato accostato anche alla Fiorentina. Il contratto scade nel 2029. Il prezzo? Ad agosto 2026 il Club Brugge chiedeva circa 30 milioni.