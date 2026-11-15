Oggi i 'grandi', domani tocca all'Under 21. Nell'Italia di Silvio Baldini che domani giocherà contro il Belgio ci sarà dall'inizio anche Emanuele Lulli. Oggi l'esterno della Roma ha parlato in conferenza stampa: "Devo ringraziare Gasperini per la fiducia che mi ha dato, e poi ovviamente i meriti vanno divisi con la squadra e con la mia famiglia. Sono onorato e grato di far parte anche di questo gruppo. Ci sono molte cose in comune con la Roma, dalla grande riaggressione all’uomo contro uomo in fase difensiva, aspetti che rispecchiano le mie caratteristiche. Giocare in una linea a quattro è diverso dal fare l’esterno a tutta fascia. Ma per la mia carriera devo imparare ad adattarmi".