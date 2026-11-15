Il futuro di Endrick resta uno dei temi caldi del mercato invernale e anche la Roma osserva con attenzione gli sviluppi della situazione. Il talento brasiliano del Real Madrid, è alla ricerca di maggiore continuità e avrebbe manifestato la volontà di cambiare squadra già a gennaio, dopo aver trovato poco spazio nella prima parte della stagione. Ma il club giallorosso dovrà fare i conti con una concorrenza particolarmente agguerrita. In prima fila si è mosso soprattutto il Milan. Come riporta 'gazzetta.it', il legame tra il presidente rossonero Gerry Cardinale e Roc Nation, agenzia che cura gli interessi del giocatore, potrebbe rappresentare un fattore determinante nella trattativa. Il numero uno di RedBird aveva già manifestato il proprio interesse durante la scorsa estate e avrebbe chiesto di essere aggiornato non appena verrà presa una decisione definitiva sul futuro dell'attaccante. Anche alcune formazioni inglesi e francesi hanno effettuato sondaggi, mentre il Real Madrid, o meglio José Mourinho, dovrà valutare se lasciarlo partire.

I rossoneri, intanto, stanno cercando di convincere il brasiliano anche attraverso una figura di primo piano come Kakà. L'ex Pallone d'Oro, inserito nella Hall of Fame milanista, avrebbe incontrato Cardinale a cena prima del derby e potrebbe avere un ruolo nella possibile operazione, facendo da intermediario per favorire l'approdo di Endrick a Milanello. Sul piano economico, il Milan sarebbe pronto a presentare una proposta diversa dal semplice prestito semestrale, formula già utilizzata dal Real Madrid nella precedente esperienza del brasiliano al Lione. L'idea sarebbe quella di inserire un diritto o un obbligo di riscatto intorno ai 60 milioni di euro, con eventuali bonus, garantendo inoltre ai Blancos una clausola per riportare il giocatore in Spagna a fronte di un'offerta da 80 milioni. Una soluzione ispirata all'operazione Nico Paz-Como.