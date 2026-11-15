Il classe 2004 agirà a Bruxelles alle spalle di Esposito, insieme a Koleosho. Ghilardi in panchina

Redazione
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Dopo essere rimasto a guardare i compagni nel match contro la Francia, Niccolò Pisilli ha la sua grande chance con la Nazionale maggiore di Gianluca Mancini. Il ct dell'Italia infatti ha deciso di lanciarlo da titolare nell'ultima gara del girone di Nations League in casa del Belgio. E il 2004 della Roma giocherà nel ruolo di trequartista, insieme a Koleosho alle spalle di Francesco Pio Esposito. A centrocampo ci saranno Barella, Tonali e Fagioli. In difesa, davanti a Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. Ghilardi invece parte dalla panchina. Con una vittoria o un pareggio, gli Azzurri sarebbero certi di qualificarsi ai quarti di finale di Nations League, e quindi di essere testa di serie al sorteggio per gli Europei del 2028.

Pisilli Roma Cagliari

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