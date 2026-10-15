Gol dell’ex. Al 90'. La legge del calcio è dura e può fare male. Molto male. A farne le spese è la Roma: in una serata da sogno esce con le ossa rotte, dopo aver incassato il gol decisivo da Rudiger. Il tedesco, molto legato alla città e alla squadra, ha spento il sogno di Gasp. Una rete che ha permesso a Mou di stare sereno, ma che ha fatto male. Perché Rudiger non ha nemmeno esultato: subito dopo il gol ha chiesto scusa alla Curva Sud. E a poche ore dal match è arrivato il suo messaggio d’amore: “La Roma avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e nel mio percorso”. Rudiger non ha dimenticato la squadra che lo ha trasformato in uno dei migliori al mondo.