Antonio Rudiger, ex difensore della Roma tra il 2015 e il 2017, ha pubblicato un video sul suo profilo Tik Tok mostrando le maglie dei tre calciatori più importanti con cui ha giocato in carriera. Si inizia con quella di Havertz, suo compagno sia in Nazionale sia al Chelsea: "Ragazzo top, bella persona. E' importante perché è il motivo per cui ho vinto la mia prima Champions League, è storia". Poi è il turno di Ozil, anche lui compagno con la Germania: "Mio fratello, soprattutto in Nazionale è stato uno che mi ha aiutato tanto quando ero giovane". Ultimo, ma non per importanza - come specificato dallo stesso Rudiger - Francesco Totti. Il difensore attualmente in forza al Real Madrid di Mourinho ha presentato così la leggenda romanista: "Il grande Francesco Totti, è una persona e un calciatore iconico. Non avrei mai pensato di avere la chance di giocare o di condividere lo spogliatoio con lui. Per questo motivo questa maglia significa tanto per me". H