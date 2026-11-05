"Un onore condividere lo spogliatoio con te", le parole del talento giallorosso

Redazione
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Dopo Messi, anche Cristiano Ronaldo ha deciso e annunciato il suo ritiro dalla nazionale portoghese. Sui social, oltre ai tanti messaggi dei suoi fan, sono arrivati anche i saluti di alcuni compagni come Rodrigo Mora, che ha giocato con lui in nazionale anche se per poche partite. Il talento giallorosso ha pubblicato il video di CR7 scrivendo: "Grazie di tutto idolo, è stato un onore condividere lo spogliatoio con te".

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