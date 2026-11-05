Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Il Sassuolo sembra l’avversario ideale per la Roma che deve rialzare la testa e cercare di arrivare alla sosta senza forzare rientri di lungodegenti infortunati. Gli infortuni fanno purtroppo parte di un calcio frenetico che costringono gli atleti a fare sforzi che un tempo non c’erano”.

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “La rosa della Roma è corta e lo sarà per altri due mesi, perché il mercato riaprirà a gennaio. Campionato e Champions sono impegnativi e questo lo paghi inevitabilmente. Se ci aggiungi la questione infortuni, la situazione grava ancora di più”.

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “La Roma si è abituata a rialzarsi in fretta dalle partite che le hanno fatto male. I 17 risultati positivine dimostrano la validità. La partita di sabato si preparerà soltanto da oggi. Nel primo pomeriggio ci sarà l’allenamento a Trigoria. Rientro complicato da Manchester per diverse problematiche, saltato il classico allenamento di scarico ieri. La giornata di oggi ci potrà dire qualcosa sulla sfida casalinga”.