"Per essere competitivi in Champions serve di più", questo è il messaggio che ha lanciato Gasperini dopo la sconfitta per 3-2 contro il Manchester United. La rosa è corta e il tecnico quando ha la possibilità lo ricorda. Il lavoro del tecnico nasconde i limiti, ma quando il livello si alza nascondere la polvere sotto al letto non serve più. In attacco i giallorossi sono privi di Dybala e Pellegrini e il pacchetto offensivo nelle ultime due settimane è stato composto solamente da Mora, Malen, Soulé e Castro. Quattro giocatori per tre posti. Troppo poco. Il tanto atteso esterno d'attacco non è arrivato (per la seconda estate di fila) e la Roma sta pagando a caro prezzo lo sforzo non fatto dai Friedkin. Nel frattempo, si è conclusa un'altra giornata di Champions League e nei tabellini figurano proprio quei nomi che Gasp aveva suggerito per rinforzare la squadra. Nusa è stato tra i migliori in campo nel match contro il Manchester City: un gol e una prestazione da incorniciare contro i giganti del calcio inglese.

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Tresoldi dopo la tripletta a San Siro contro l'Inter continua a segnare. Rete anche ieri contro il PSV Eindhoven ed è al secondo posto nella classifica dei capocannonieri insieme ad Haaland (5). Davanti a loro solamente Douvikas del Como. A Istanbul, invece, Greenwood (ha siglato la rete dell'1-0) si è caricato sulle spalle il Fenerbahce che ha battuto il Liverpool 3-2. A proposito di attaccanti. Fabio Silva ha regalato tre punti al Borussia Dortmund (un gol e un assist col Betis) mentre sabato ha colpito il Bayern Monaco in Bundesliga. Le idee per rendere la Roma più forte c'erano. Ora a gennaio servirà un nuovo acquisto (occhi su Endrick, Gittens, Leweling e van Bommel) sperando che non sia troppo tardi.