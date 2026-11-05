Il club ha annunciato l'apertura dello spicchio solitamente riservato agli ospiti
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Mancano poco più di 48 ore a Roma-Sassuolo, l'ultima partita prima della sosta di metà novembre. Negli ultimi minuti il club giallorosso ha annunciato l'apertura del settore Distinti Nord-Ovest solitamente riservato ai tifosi ospiti. Il match si giocherà sabato 7 novembre alle 20:45 e i romanisti potranno acquistare i biglietti sul sito del club per avere un Olimpico completamente giallorosso contro la squadra di Aquilani.
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