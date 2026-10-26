Con quel cognome non avrebbe sfigurato in maglia giallorossa, anche se è nato ben lontano dalla capitale. In quella Svizzera che l'ha visto perdere, a livello di nazionale, a discapito dell'Italia. Domani Alessandro Romano tornerà all'Olimpico dove in realtà ha giocato appena 2 minuti contro il Sassuolo nel gennaio 2025. Poi la cessione in prestito allo Spezia e in estate il passaggio al Cagliari per 6 milioni più una percentuale di rivendita. Una cessione salutare in quel momento per le casse romaniste ma che ha alimentato rimpianti. In questo inizio stagione, infatti, Romano ha stupito con la maglia del Cagliari conquistando anche il posto in azzurro. Niente di trascendentale, ma comunque un picco di crescita che ne attesta le qualità intraviste dall'ex capo del settore giovanile Vergine nel 2022 quando la Roma bruciò la concorrenza e lo prese dal Winterthur. Domani Alessandro sarà in campo e si troverà di fronte un amico: Niccolò Pisilli.

Nonostante un mare di distanza e le maglie diverse, la stima e l'affetto reciproco sono rimasti intatti, come dimostrano le parole al miele che si scambiano pubblicamente. Dal ritiro di Coverciano con le Nazionali giovanili, Alessandro ha recentemente speso parole bellissime per l'amico: "Sono felicissimo per Pisilli, ha trovato lo spazio che merita, anche se ci ha messo un pochino (ride, ndr)" , a dimostrazione di un legame sincero dove il successo dell'altro viene vissuto come una gioia personale. Tante anche le interazioni social tra i due, ma domani non ci sarà troppo tempo di abbracci. Alla Roma servono tre punti, e magari anche di scrollarsi di dosso qualche rimpianto di troppo.