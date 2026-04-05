Lazio-Parma, spunta una maglia della Roma. La reazione dei tifosi contro Lotito

La Lazio non sta vivendo una grande stagione con parecchi tifosi che, da tempo, non presenziano più alle partite in casa all'Olimpico. Lo stadio è, il più delle volte, semi-vuoto, anche se con diverse iniziative vengono "regalati" dei tagliandi. In queste ore sta facendo il giro del web il video di un presunto tifoso della Roma - probabilmente un turista - che, ieri sera, era sugli spalti per assistere a Lazio-Parma. L'uomo è stato ripreso con indosso una maglia giallorossa, scatenando l'ira dei tifosi biancocelesti. "Ieri non hanno inquadrato un singolo tifoso con indosso qualcosa della Lazio" e ancora "Questo è quello che succede quando Lotito regala biglietti a chiunque per arrivare a 10mila spettatori". Non mancano, ovviamente, gli sfottò dei romanisti: "Un turista che ha avuto la sfortuna di venire a Roma con la Roma che gioca fuori casa". Un episodio che fa da sfondo ad un'annata da dimenticare per la Lazio.