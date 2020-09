Roma, Zaniolo ha deciso: lunedì l’operazione al ginocchio in Austria

“Nicolò si sta prendendo qualche giorno per decidere” era stato il messaggio della mamma di Zaniolo questa mattina circa l’intervento a cui dovrà sottoporsi al ginocchio sinistro. La decisione è arrivata e come riporta Sky Sport, il 22 giallorosso ha scelto l’Austria, più precisamente Innsbruck dal prof. Christian Fink, nella stessa clinica dove si sono già operati Chiellini e Demiral per lo stesso problema. L’operazione sarebbe già in programma per lunedì prossimo, mentre domani la famiglia comunicherà ufficialmente la decisione scartando definitivamente gli States e soprattutto Villa Stuart.