Roma, il titolo in borsa oscilla: in apertura vola a +7%, poi torna scende

La Roma passa ufficiosamente da James Pallotta a Dan Friedkin e il titolo in borsa vola. Questa mattina in apertura si è registrato il +7%, che ha portato il valore a 0,705. Un plus segnato in appena mezz’ora dall’apertura dei mercati. A inizio dicembre il titolo era stato sospeso per eccesso di rialzo, quando si trovava sul +10%. Più tardi si è registrata una perdita del 4%, con titolo a +3,96.

Dopo i rumors che hanno dato come conclusa la trattativa per il passaggio di proprietà, su richiesta della Consob la Roma ha pubblicato un comunicato nel quale ha aggiornato i mercati dello stato della negoziazione. “Ancora nessun accordo definitivo” recita la nota, che nonostante inviti alla prudenza, non ha fermato gli investitori dal puntare sul titolo del club romanista.