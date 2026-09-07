1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Roma, -3 al Fenerbahce: in gruppo Pellegrini. Mercato, idea Sancho

È iniziata la settimana di Champions. La Roma tornerà a giocare nella massima competizione europea facendo il suo esordio giovedì a Istanbul contro il Fenerbahce. Oggi pomeriggio i giallorossi si sono allenati per preparare la trasferta: in gruppo anche Pellegrini che punta a tornare tra i convocati. Anche in conferenza stampa il ds D'Amico ha ammesso la mancanza di un esterno di gamba a sinistra e la Roma sta pensando così a Jadon Sancho che al momento è tra gli svincolati. Nuovi contatti per l'inglese: l'idea è quella di un contratto a gettone.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3