La casella dell'esterno sinistro è rimasta vuota, il mercato è chiuso ma c'è ancora la possibilità di pescare dalla lista degli svincolati. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, i giallorossi hanno avuto nuovi contatti per Sancho, l'inglese è rimasto senza squadra dopo l'ultima avventura con l'Aston Villa. L'idea è quella di proporre un contratto a gettone. Jadon era stato l'oggetto del desiderio della scorsa sessione di mercato, ma Massara non riuscì a regalare al tecnico il tanto desiderato rinforzo in attacco. Ora a parametro zero potrebbe essere un'occasione, ma a Trigoria l'intenzione almeno per il momento è quella di arrivare a gennaio con questa rosa.