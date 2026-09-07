La sfida si giocherà lunedì 14 settembre alle 18:30. Ancora limitazioni per i tifosi giallorossi

Redazione
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Roma, la rotta è finalmente quella giusta

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La Roma sarà di nuovo senza tifosi nella trasferta del prossimo lunedì 14 settembre a Torino (calcio d'inizio ore 18:30). Dopo la decisione dell'ONMS di rimandare le valutazioni al CASMS, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha scelto di vietare la vendita dei biglietti del settore ospiti ai residenti nella provincia di Roma. Nessun vincolo, invece, per i residenti nel Lazio (non della capitale): sarà necessario disporre della tessera AS Roma e la vendita libera partirà alle ore 10 di martedì 8 settembre.

settore ospiti tifosi Bologna FC 1909 v AS Roma - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg

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