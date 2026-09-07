La Roma sarà di nuovo senza tifosi nella trasferta del prossimo lunedì 14 settembre a Torino (calcio d'inizio ore 18:30). Dopo la decisione dell'ONMS di rimandare le valutazioni al CASMS, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha scelto di vietare la vendita dei biglietti del settore ospiti ai residenti nella provincia di Roma. Nessun vincolo, invece, per i residenti nel Lazio (non della capitale): sarà necessario disporre della tessera AS Roma e la vendita libera partirà alle ore 10 di martedì 8 settembre.