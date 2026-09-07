Giovedì la Roma affronterà il Fenerbahce tornando a giocare - finalmente - in Champions League. Gasperini non ha intenzione di abbassare l'intensità e oggi i giallorossi si sono allenati nel tardo pomeriggio per preparare la difficile trasferta di Istanbul: risate, partitelle e penitenze ma anche tanto lavoro sul campo. Il gruppo è più unito che mai e Gasperini è pronto a schierare i migliori undici. In gruppo anche Pellegrini che punta a tornare tra i convocati. A bordocampo ha seguito la sessione anche il Ceo Galantic. Sui social il club giallorosso ha pubblicato un breve video dell'allenamento con la didascalia: "Settimana di Champions League" e "Verso Istanbul".