Dopo gli ultimi mesi passati a rincorrere Manu Koné, il Chelsea è stato costretto a virare sugli svincolati per rimediare all'addio di Enzo Fernandez. E per il centrocampo la squadra di Xabi Alonso ha messo gli occhi prima su Georginio Wijnaldum (che ha scelto di rimanere in Arabia) e ora su Renato Sanches che è seguito anche da altre squadre europee. L'avventura del portoghese a Roma non è stata certo indimenticabile - così come quella dell'ex Liverpool - e ora i Blues dovranno accontentarsi dopo il "no" dei giallorossi alla partenza di un giocatore fondamentale come Manu Koné che anche nelle prime tre giornate ha confermato il suo status da top assoluto.