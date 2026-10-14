Aveva fatto il giro del mondo il nuovo murale di Drugi in zona Olimpico nel quale veniva raffigurato José Mourinho con un bambino che tiene in mano la Conference League vinta nel 2022. Un'immagine piena di significato che però non è piaciuta a tutti. Nella notte il disegno è stato vandalizzato. Il volto dello Special One è stato totalmente coperto con una vernice nera, mentre è rimasto intatto il piccolo romanista al suo fianco. Non un bel gesto da parte di un tifoso di un'altra squadra a poche ore dalla sfida di Champions League tra la Roma e il Real Madrid. E non è la prima volta che succede. Qualche anno fa era stato vandalizzato il famoso murale che rappresentava Mourinho a bordo di una vespa.