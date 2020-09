Ufficiale, Kolarov è dell’Inter: alla Roma 1,5 milioni di euro

Mancava solo l’ufficialità, ora è arrivata. Kolarov è un nuovo giocatore dell’Inter. Lo rende noto il club di Suning con una nota sul proprio sito. “Aleksandar è ufficialmente un calciatore nerazzurro: si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla AS Roma” recita il comunicato dopo l’arrivo a Milano di ieri per la prima parte delle visite poi ultimate questa mattina e culminate con la firma sul contratto.

Ecco anche la nota della Roma che fornisce ulteriori dettagli sulla trattativa: “Il club comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Aleksandar Kolarov all’Inter, a fronte di un corrispettivo fisso di 1,5 milioni di euro. L’accordo prevede anche il riconoscimento di una cifra variabile, fino a un massimo di 0,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte dei nerazzurri o del calciatore di determinati obiettivi sportivi”.