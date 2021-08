Roma, ufficiale Abraham. Si ferma Smalling, Mou: “Credevamo di iniziare con Dzeko”

Il difensore centrale inglese ha riportato una lesione al flessore della coscia sinistra. Di certo c'è che salterà la partita con il Trabzonspor

Claudia Belli

La Roma annuncia l'acquisto di Tammy Abraham. L'attaccante inglese arriva dal Chelsea a titolo definitivo per 40 milioni di euro più bonus. Vestirà la maglia numero "9". Ecco l'annuncio: "Il Club rende noto di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore inglese dal Chelsea, a fronte di un corrispettivo fisso di 40 milioni di euro. L'accordo prevede inoltre bonus variabili legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte della Roma e del giocatore e una percentuale sull'eventuale eccedenza in caso di futura cessione dei diritti relativi al giocatore stesso. L’attaccante di 23 anni ha sottoscritto un contratto con la società giallorossa fino al 30 giugno del 2026". Queste le prime parole del giocatore: "Sono sempre pronto, nel calcio devi esserlo. Non appena la Roma si è detta interessata ha chiamato tutti i giorni, sia me che il mio agente. Come ho già detto conoscevo molto bene la squadra, alcuni dei miei ex compagni al Chelsea hanno giocato qui, mi hanno detto che è un grande club e avevo grandi aspettative".

Mou torna a parlare, si ferma Smalling

José Mourinho era così impaziente di accogliere Abraham, che è andato a trovarlo a Villa Stuart. L'ufficialità dell'ultimo acquisto ha svelato anche un particolare retroscena. Domenica era Ferragosto e la Roma aveva il giorno libero. Non abbastanza per fermare lo Special One, che per salutare di persona Abraham, è andato ad incontrarlo durante le visite mediche. Intanto il portoghese torna a parlare dopo 40 giorni dalla sua intervista di presentazione: "Prima di tutto, devo dire grande direttore e grandissima proprietà: il boss Dan, Ryan e Tiago sono stati bravissimi. Perché la realtà è che abbiamo iniziato il pre-campionato pensando di avere Dzeko ed è stata un po’ una sorpresa per tutti noi quello che è successo. Su Tammy, io preferisco dire “aspettate e vedrete”, lo dico con tutta la mia fiducia. Con lui, con Eldor e con Borja, abbiamo un gruppo di attaccanti che mi lasciano veramente felice". Mancano due giorni all'inizio della stagione della Roma (il debutto in Conference League il 19 agosto) e arrivano già i primi grattacapi per lo Special One. Oggi in allenamento ha perso una pedina importante della rosa, Chris Smalling. Il difensore centrale inglese ha riportato una lesione al flessore della coscia sinistra. Di certo c'è che salterà la partita con il Trabzonspor. Dopo l'infortunio del calciatore, la Roma deve correre ai ripari: Ozan Kabak è il nome nuovo per il taccuino di Tiago Pinto. Tuttavia prima dovrà essere ceduto Federico Fazio.

I biglietti per Roma-Fiorentina

Iniziata oggi pomeriggio alle ore 16:15 la vendita libera dei biglietti per Roma-Fiorentina, dopo poco meno di due ore sono andati esauriti i settori Distinti Sud e Tribuna Tevere Top Sud, mentre risultavano ancora disponibili una piccola quantità di biglietti per la Tribuna Tevere parterre Nord e Sud, e una maggiore disponibilità per gli altri settori dello stadio. L'Olimpico, come gli altri stadi, secondo quanto stabilito dal Governo avrà la presenza effettiva del pubblico ridotta al 50% della capienza (poco più di 30mila), con modalità a scacchiera e solo per chi mostrerà il Green Pass all'ingresso.