Roma, si ferma Smalling: lesione al flessore. Salta il Trabzonspor

Mancano due giorni all'inizio della stagione della Roma (il debutto in Conference League il 19 agosto) e arrivano già i primi grattacapi per Mourinho. Oggi in allenamento ha perso una pedina importante della rosa, Chris Smalling. Il difensore centrale inglese ha riportato una lesione al flessore della coscia sinistra oggi in allenamento. Ancora non sono noti i tempi di recupero: le condizioni del giocatore verranno valutate giorno per giorno, ma di certo c'è che salterà la partita con il Trabzonspor.