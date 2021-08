Abraham a Roma, Mourinho lo va a trovare a Villa Stuart: il retroscena – FOTO

Lo Special One era così impaziente di incontrare il suo nuovo bomber che è andato a trovarlo durante le visite mediche

Jose Mourinho era così impaziente di accogliere Abraham, che è andato a trovarlo a Villa Stuart. L'ufficialità dell'ultimo acquisto ha svelato anche un particolare retroscena. Domenica era Ferragosto e la Roma aveva il giorno libero. Non abbastanza per fermare lo Special One, che per salutare di persona Abraham, è andato ad incontrarlo durante le visite mediche. Due chiacchiere e un abbraccio, testimoniati dagli scatti pubblicati dal club. Mourinho si è speso in prima persona in questa operazione. Ha chiamato Abraham per convincerlo, quando l'attaccante tentennava e aveva i dubbi maggiori, e l'ha rassicurato sul progetto, spiegandogli che in giallorosso avrà un ruolo centrale. Ora lo aspetta per la prima partita ufficiale. Spera di averlo a disposizione già domenica prossima contro la Fiorentina.