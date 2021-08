Calciomercato Roma, sondaggio per Kabak dopo l’infortunio a Smalling

Su difensore turco dello Schalke ci sono anche altri club. Dovrà prima essere ceduto Federico Fazio

Ozan Kabak è il nome nuovo per il taccuino di Tiago Pinto. Seguito in passato con forza dal Milan, il difensore turco, 21 anni, come riporta TMW, è un'idea per la Roma e non solo. I giallorossi devono correre ai ripari dopo l'infortunio occorso a Chris Smalling. Tuttavia prima dovrà essere ceduto Federico Fazio. Sul difensore dello Schalke, in uscita, ci sono anche altre squadre di Serie A e non solo.