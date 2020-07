Roma-Udinese, entrata killer di Perotti su Becão: rosso diretto. Ecco cosa è successo

Sotto di un gol e in inferiorità numerica. A Diego Perotti, nella gara di stasera contro l’Udinese, era stata anche affidata la fascia da capitano della Roma. La partita dell’argentino finisce però al 29′, quando entra con il piede a martello su Becão e riceve il rosso diretto dall’arbitro Guida. Nei minuti precedenti Perotti si era arrabbiato frequentemente con i compagni di squadra che non gli facevano ricevere palla. Quella di stasera è stata la settima espulsione ai danni dei giallorossi in Serie A: solo il Genoa ha uno score peggiore (otto in totale. Perotti, invece, non veniva espulso dal 22 novembre 2015, ai tempi del Genoa.

In giornata erano arrivate le sue parole sui numerosi infortuni patiti durante la sua carriera, contornate dalle critiche ai campi di calcio degli stadi italiani: “Ho un rapporto molto brutto con gli infortuni. So che sono parte del nostro lavoro e che arriveranno inevitabilmente, però in qualche giocatore sono più frequenti rispetto ad altri. Ho compagni che credo non sappiano cosa sia una lesione muscolare. Il calcio italiano è molto complicato perché è molto tattico. Poi i campi sono un disastro. Vai a giocare col Milan e con l’Inter e sembra il campo del Deportivo Moròn”.