Roma, Tom Barrack sonda l’acquisto del club. Schuurs e Kiwior sul taccuino di Pinto

Dopo i quattro risultati utili consecutivi ottenuti contro Bologna, Milan, Genova e Fiorentina, la Roma si prepara ad affrontare lo Spezia in trasferta. Non dovrebbero esserci grandi sconvolgimenti nella formazione di Mourinho, con Wijnaldum che è ancora fuori rosa e che dovrebbe tornare a disposizione a metà febbraio per il match contro il Verona. Non preoccupano le condizioni di Zalewski. L'esterno polacco aveva accusato un fastidio alla coscia destra contro la Fiorentina ed era stato sostituito al 66’. Il problema muscolare, però, non sembra essere niente di grave e sarà regolarmente in squadra. A disposizione di Mourinho ci sarà anche Solbakken. Il Norvegese ha giocato i suoi primi minuti in Serie A contro la Fiorentina, ma non sono stati abbastanza perché potesse effettivamente emergere. A saltare la partita sarà, invece, Bastoni dello Speziache ha riportato una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. Per quanto riguarda i diffidati del match, il giudice sportivo fa entrare Smalling in diffida dopo la quarta ammonizione e assegna il giallo a Bove e Kumbulla. In merito a quest’ultimo, c’è una bella notizia fresca di giornata: diventerà papà. Lo ha annunciato con una tenera foto su instagram.