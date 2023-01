Assist, gol e show: è idillio tra Abraham e Dybala

Tammy Abraham e Paulo Dybala è la nuova “bromance” a tinte giallorosse che fa sognare i tifosi, scrive Marco Juric su La Repubblica. Domenica sono stati gli assoluti protagonisti della vittoria contro la Fiorentina, con l’inglese nelle vesti dell’assistman e la Joya in quelle di finalizzatore. Un’intesa evidente dimostrata in campo e confermata a parole. Con Dybala ad indicareAbraham al momento dell’esultanza e lo stesso inglese ad esultare insieme alla Joya. Sponde e assist diventati balletti in campo e post social, in un rapporto sempre più profondo tra i due.