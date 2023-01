Giudice Sportivo, Smalling entra in diffida. Squalificato un assistente di Mourinho

La Lega Serie A, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha diramato le decisioni prese dal Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. In casa Roma, da segnalare la quarta ammonizione per Chris Smalling che entra dunque in diffida. Prima ammonizione invece per Edoardo Bove e Marash Kumbulla. Chi invece non ci sarà nella trasferta di La Spezia, è Giovanni Cerra. Il collaboratore di Mourinho non sarà in panchina a causa delle eccessive proteste all'indirizzo della squadra arbitrale. Episodio avvenuto nel tunnel degli spogliatoi al termine del primo tempo del match contro la Fiorentina.