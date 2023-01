Roma, Pinto a Milano per incontri di mercato: trattative in vista

Il general manager giallorosso a nord Italia per rafforzare la rosa e cercare l'accordo per Shomurodov

Tiago Pinto è a Milano, sul tavolo potrebbero esserci alcune trattative di mercato. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il direttore sportivo della Roma si trova nella città per sondare le possibilità offerte da questa sessione. Uno degli affari in corso, potrebbe coinvolgere Shomurodov. L'uzbeko è già da tempo nel mirino del Torino, ma i giallorossi stanno cercando una soluzione definitiva, sbarrando la strada al prestito con diritto di riscatto proposto dai granata. Ma sul tavolino potrebbe esserci anche dell'altro. Le insistenti richieste di Mourinho sembrerebbero aver spinto Pinto a cercare soluzioni per rafforzare la rosa già nella sessione di mercato in corso.