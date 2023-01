Wijnaldum ancora fermo ai box. Il rientro slitta alla sfida col Verona

Parole dirette, dritte al cuore della vicenda, scrive Andrea Pugliese su . Sono quelle che José Mourinho ha rilasciato alla fine di Roma-Fiorentina, parlando di Gini Wijnaldum e dei suoi tempi di recupero. "Qualche volta le clip che pubblichiamo possono trarre in errore, ma la verità è che Wijnaldum non è ancora pronto per lavorare con la squadra - ha detto l’allenatore portoghese - Quelli sono solo dei frame, dove Gini lavora con il gruppo anche per una questione di gioia personale. Ma il primo passo è che sia clinicamente guarito, poi penseremo a quando potrà tornare a giocare". Messa così, è durissima. Anche perché dal giorno della frattura alla tibia destra sono passati oramai quasi 5 mesi e sapere che l’olandese non è ancora guarito del tutto lascia perplessi. Anche se poi, a conti fatti, il suo rientro era sempre stato previsto per febbraio e come tempi dovremmo comunque esserci. La gara giusta potrebbero essere quella con il Verona del 19 febbraio, difficilmente invece potrà esserci con il Lecce, partita prevista una settimana prima.