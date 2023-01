Roma, difesa da Champions: 4° per gol subiti e tra le big europee per tiri concessi

L'attacco comincia a carburare, il centrocampo aspetta (con difficoltà) Wijnaldum. E poi c'è la difesa. Quella è già da Champions per Josè Mourinho considerati i numeri stagionali che ben poco hanno da invidiare ai top club mondiali. In Italia, per gol subiti, la Roma sarebbe quarta dietro a Napoli, Juve e Lazio. Il trend a favore è nato a metà settembre, dopo il poker subito dall'Udinese. Da quel momento in poi la Roma ha incassato 2 gol nella stessa partita solo a San Siro contro il Milan. Se andiamo ad analizzare gli expected goal concessi, la Roma si ritrova al sesto assoluto in Europa dove solo solo Bayern Monaco, Manchester City, Athletic Bilbao, Arsenal e Barcellona hanno permesso meno tiri in porta. Torniamo ai gol. Il record per meno gol subiti da quando la A è a più di 18 squadre appartiene alla Roma targata 2013-2014 quando il campionato si chiuse con sole 25 reti incassate. Nove in più rispetto alle 16 attuali. Difficile batterlo anche perché dopo 18 giornate la squadra di Garcia subì appena 10 marcature. Il trend sembra comunque in aumento considerate le ultime tre sfide casalinghe a porta inviolata. Il contraltare è ovviamente l'attacco. Con 23 gol fatti la Roma di Mou è dietro a ben sette squadre, a pari merito con Bologna e Salernitana. Ora però c'è di nuovo Dybala.