Calciomercato, anche la Roma su Kiwior: rifiutati 22 milioni del Borussia Dortmund

Anche la Roma su Kiwior, il difensore dello Spezia che ha attirato l'attenzione di molti club in Europa. Secondo quanto riportato da Fussballtransfers il nome del calciatore sarebbe sul taccuino di molte squadre tra cui Juventus, Milan, West Ham e Atletico Madrid. Per ora l'unica offerta ufficiale è quella del Borussia Dortmund che ha messo sul tavolino 22 milioni. I vertici della squadra di Gotti hanno rifiutato la proposta, ma ci si aspetta che nei prossimi giorni altri club faranno la loro mossa per cercare di portare a casa il talento polacco.