Voci Usa sulla Roma: interessamento del miliardario Tom Barrack

L'Udinese è stata venduta ad un fondo americano. Quella che riguarda Udine, però, non è l’unica novità in arrivo dagli Usa. Negli ultimi giorni, scrive Tuttosport, ha preso consistenza l'ipotesi di una cessione della Roma da parte dei Friedkin ad un altro investitore americano. In questo caso il condizionale è d'obbligo anche se c'è chi ha già tratteggiato l'identikit del possibile acquirente, il cui profilo si avvicina moltissimo nientemeno che a quello di Tom Barrack. Colui che ha venduto il Psg alla Qatar Investment Authority di Al Khelaifi con cui Friedkin è in grandi rapporti professionali. Di certo l'attuale proprietà della Roma sta riflettendo sui termini economici dell'investimento (ultimo bilancio in rosso di 219,3 milioni, il peggiore della storia giallorossa. Tra acquisto delle quote e successivi versamenti, hanno già speso 817,1 milioni di euro nel giro di poco più di due anni e mezzo: 199 per acquisire il club, 25.9 per l'opa, 500.2 per la gestione e 92 milioni per il bond), senza dimenticare le difficoltà per avviare il progetto stadio. Non è escluso, così, che l'interesse di Barrack sia dettato proprio da questa opzione, considerato che il suo core business è quello immobiliare, e che si possa arrivare a una partnership.