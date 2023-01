Spezia, lesione al menisco esterno per Bastoni: salta il match contro la Roma

Gotti dovrà rinunciare al centrocampista classe '96 per la partita contro i giallorossi ma anche per le prossime settimane

Lo Spezia perde una pedina importante della sua rosa. Come riportato dal club ligure in un comunicato ufficiale sul proprio sito, Simone Bastoni ha riportato una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. Il classe '96 domani verrà sottoposto ad un interventochirurgico al quale seguirà un percorso riabilitativo. Gotti dovrà fare a meno di lui per le prossime settimane oltre che sicuramente per la sfida del Picco contro la Roma in programma domenica alle 18.