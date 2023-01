Mercato, Shomurodov si allontana dal Torino: la Roma non apre al prestito

In casa Roma si continua a lavorare per cercare di piazzare gli esuberi presenti in rosa. Tra questi Eldor Shomurodov ma come riportato da TuttomercatoWeb, la pista Torino non sembra scaldarsi. L'uzbeko non è più una priorità per il club granata visto l'imminente rientro in gruppo di Pietro Pellegri e la distanza sulla formula, complica ancora di più la trattativa. La Roma non apre al prestito con diritto di riscatto ma lo vorrebbe cedere solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo.