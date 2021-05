Roma, svelato il murale di Anna Magnani: presente Scalera. E Casa Pound protesta

Alcuni attivisti del partito di estrema destra hanno chiesto al presidente di Regione maggiore attenzione al quartiere

Questa mattina a via Tagliacozzo, nel quartiere Tiburtino III, è stato svelato il murale dedicato da Anna Magnani, finanziato dalla Roma in collaborazione con la Regione Lazio. All'evento presenti il direttore degli affari istituzionali giallorosso Stefano Scalera e il direttore di Roma Cares Francesco Pastorella. L'opera è stata realizzata dall'artista Lucamaleonte, autore tra gli altri del murale realizzato per omaggiare Gigi Proietti realizzato al Tufello. Presente all'evento anche il presidente di Regione Nicola Zingaretti, oggetto di una mini protesta da parte di alcuni attivisti di Casa Pound, che hanno ringraziato ironicamente l'ex numero uno del Pd per l'opera e hanno chiesto una maggiore attenzione "ai reali problemi del quartiere".