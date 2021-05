La Roma finanzia un murale per Anna Magnani al Tiburtino III – VIDEO

Il club ha affidato un’altra opera a Lucamaleonte, l’artista autore dell'opera dedicata a Proietti

La Roma si avvicina ancora alle periferie della città finanziando un murale dedicato ad Anna Magnani, attrice simbolo della capitale. L’opera, ancora in fase di realizzazione, sta prendendo forma a via della Vanga, nel quartiere Tiburtino III. Il club, tramite la sua associazione Roma Cares, ha affidato il lavoro a Lucamaleonte, l’artista autore dell’opera realizzata in onore di Gigi Proietti al Tufello, commissionata sempre dai giallorossi in collaborazione con la Regione Lazio. Stavolta il tema è la mitica “Nannarella”, che l’artista sta disegnando con l’aiuto di braccio meccanico sulla facciata laterale di un palazzo alto oltre dieci metri. Nell’opera si intravedono tre volti dell’attrice e uno sfondo giallorosso.