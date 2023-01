Roma, stretta sulle trasferte: chiuse per due mesi. La Fiorentina vuole Belotti

Mercato: la Fiorentina vuole Belotti

Come riporta 'La Nazione', la Fiorentina potrebbe pensare di nuovo a Belotti in questo mese di gennaio, sfruttando anche il contratto che è già in scadenza, pur avendo un'opzione biennale. Barone, Italiano e Commisso riflettono e cercano un bomber: il 'gallo' della Roma resta tra le piste da seguire. Il Torino cerca un attaccante. Chiuse le piste Nzola e Cheddira, è decollata l’opzione Shomurodov, in uscita dalla Roma. I granata vogliono ingaggiare l’uzbeko in prestito oneroso (un milione) con diritto. Se la Roma alla fine rinuncerà all’obbligo di acquisto, i bilanci granata non saranno caricati dal peso di una spesa incisiva. Pinto sta provado a cedere anche Karsdorp. Il Lione fa sul serio per Rick e rappresenta un obiettivo importante per il club francese.