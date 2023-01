Roma-Fiorentina, ennesimo sold out: cancelli dell’Olimpico aperti dalle 18.15

Le info utili per i tifosi giallorossi per la sfida di domani sera: debutta anche la Toyota Fan Zone

Dopo la vittoria in Coppa Italia con il Genoa, la Roma torna in campo domani sera contro la Fiorentina. E lo farà con un altro sold out in campionato, con qualche posto disponibile ancora in Area Premium. La società giallorossa ha diramato tutte le info utili ai tifosi e i vari orari: i cancelli dell'Olimpico si apriranno alle 18.15, quindi due ore e mezzo prima del calcio d'inizio. Lo store di viale delle Olimpiadi aprirà invece alle 17.45. Domani, inoltre, debutterà la Toyota Fan Zone, l'area realizzata in collaborazione tra la Roma e Toyota Motor Italia che "permetterà di immergersi nelle atmosfere e nella storia del Club" con diverse attività dai quiz agli spettacoli di freestyle e i momenti musicali.