La Fiorentina a caccia di un bomber: ora i viola ripensano a Belotti

I problemi offensivi della Roma sono sotto gli occhi di tutti, ma sono comuni alla sua prossima avversaria, la Fiorentina. I viola lamentano l'infortunio di Cabral, che starà fuori un mese almeno, uno Jovic che determina poco e Kouame chiamato a fare più gol. Domani sera gli occhi del club toscano potrebbero rivolgersi ad Andrea Belotti, che sta trovando poco spazio e ancora una volta partirà dalla panchina. Il 'gallo' piace da tempo alla Fiorentina, che lo ha cercato in estate. Come riporta 'La Nazione', i viola potrebbero pensare di nuovo a Belotti in questo mese di gennaio, sfruttando anche il contratto che è già in scadenza, pur avendo un'opzione biennale. Barone, Italiano e Commisso riflettono e cercano un bomber: il 'gallo' della Roma resta tra le piste da seguire.