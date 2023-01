Roma e Mourinho, sale la tensione. Pellegrini ok, pronto per la Fiorentina

Ha scelto di nuovo la via del silenzio , José Mourinho , alla vigilia della gara contro la Fiorentina che si giocherà all’Olimpico (di nuovo tutto esaurito) di domani sera, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Le parole pronunciate nel post partita di Coppa Italia contro il Genoa, arrivate dopo circa due mesi dall’ultima conferenza, hanno creato delle polemiche su vari fronti. Quello per certi versi più preoccupante riguarda il suo futuro e il rapporto con Tiago Pinto , che recentemente ha dichiarato che la Roma ha una rosa per andare in Champions, e la società. “Al direttore non rispondo, lui fa il direttore e io l’allenatore”. E poi: “Voglio ringraziare il presidente della federazione portoghese, che mi ha detto di essere l’unica scelta. A nessuno deve importare se sono contento o meno, perché io darò sempre il massimo".

Infine la polemica con Vincent Candela, il quale che nella stessa serata di giovedì ha chiarito con un post sui social: “Non credo che la gente abbia fischiato Zaniolo per le mie dichiarazioni (come aveva lasciato intendere Mou, ndc). Mi dispiacerebbe tanto perché chi mi conosce sa che a volte, quando me lo chiedono, posso dire la mia sulla Roma, però sempre con grande rispetto e amore per società, squadra, allenatore e popolo romanista. Non volevo fare polemica, non mi appartiene”. Mourinho non perderà Pellegrini, uscito contro il Genoa per un affaticamento al flessore: gli esami hanno escluso lesioni e il capitano sarà a disposizione.