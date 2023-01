Shomurodov, prosegue il braccio di ferro tra Roma e Torino: nodo sul riscatto

Il Torino cerca un attaccante. Chiuse le piste Nzola e Cheddira, è decollata l’opzione Shomurodov, in uscita dalla Roma. I granata vogliono ingaggiare l’uzbeko in prestito oneroso (un milione) con diritto. Se la Roma alla fine rinuncerà all’obbligo di acquisto, i bilanci granata non saranno caricati dal peso di una spesa incisiva. Inoltre - scrive 'Tuttosport' - Shomurodov proviene da mesi vissuti più in panchina che in campo (appena 151 minuti giocati tra campionato e Coppe, con un solo gol segnato): sarebbe in ogni caso da rilanciare sul prato e psicologicamente, con la necessità più che probabile per l’uzbeko di affrontare un periodo di apprendistato per entrare nei meccanismi del gioco di Juric. In questa prospettiva per il Torino sarebbe un rischio doppio cedere Sanabria, anche a fronte dei ripetuti problemi fisici che frenano Pellegri, di nuovo ai box.