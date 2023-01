Mercato Roma, dalla Francia: il Lione fa sul serio per Karsdorp

Karsdorp è in uscita e questa non è una novità. Pinto sta cercando di vendere il terzino olandese. Secondo quanto riportato dal sito Score.fr Il Lione fa sul serio per Rick e rappresenta un obiettivo importante per il club francese. La squadra non sta disputando un grande campionato e il nuovo presidente, John Textor, ha promesso nuovi acquisti ai tifosi. Il gm portoghese è in attesa di un'offerta per Karsdorp che permetterebbe di sbloccare il mercato in entrata dei giallorossi. Il numero 2 continua ad allenarsi a Trigoria, ma non è mai stato convocato nelle prime gare del 2023.