Scontri A1, stretta per i tifosi di Roma e Napoli: trasferte vietate per due mesi

Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata nel pomeriggio. I tifosi di Roma e Napoli non potranno seguire la propria squadra in trasferta per due mesi. È questa la decisione del Ministro dell'Interno Piantedosi che in questi giorni aveva già dichiarato di voler attuare misure drastiche: “Massima severità su tifoserie violente”. Gli ultrà romanisti e napoletani sono venuti a contatto una settimana fa nei pressi di Arezzo creando disordine pubblico, costringendo le forze dell'ordine a chiudere un tratto di autostrada. Per diversi dei tifosi identificati scatterà anche il Daspo. I sostenitori giallorossi potranno tornare in trasferta ad aprile contro il Torino. La squadra di Mourinho non potrà contare del sostegno dei romanisti nei match contro Spezia, Napoli, Lecce e Cremonese.