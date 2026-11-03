La Roma esce con le ossa rotte da Manchester. Ancora una volta, i giallorossi hanno accarezzato il sogno di battere una big europea, salvo poi fare i conti con una realtà ben diversa da quella vissuta per gran parte della partita. Anche contro lo United, infatti, la squadra di Gasperini si è fatta rimontare due gol, vedendo svanire tutti i sogni di gloria. Un copione già visto in questa stagione, quando era stato il Real Madrid a ribaltare il doppio vantaggio romanista. Nella storia della Roma in Champions League è successo soltanto tre volte: due in questa stagione, contro Blancos e Red Devils, e una nel 2004, ancora contro il Real Madrid, come riporta Opta. Un dato che racconta un blackout diventato ormai difficile da ignorare.