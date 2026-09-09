La Roma non scenderà in campo soltanto per la Champions. Contro il Fenerbahce, infatti, ci sarà spazio anche per un gesto di solidarietà. I giallorossi hanno deciso di sostenere il Nepal, duramente colpito nelle ultime settimane da alluvioni e frane. In occasione della sfida di Istanbul di domani, valida per la prima giornata di Phase League, sulla maglia della Roma comparirà il logo del World Food Programme. "Together for Nepal", la scritta che apparirà sulla maglia. Che andrà a sostituire lo sponsor Eurobet.live, vietato in Turchia.La situazione in Nepal è drammatica. Diverse zone del Paese sono state devastate dalle alluvioni e dalle frane e intere comunità sono rimaste isolate. Sono circa 43.000 le persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria immediata. Il sostegno della Roma, però, non finirà al fischio finale. Anzi. Le maglie utilizzate dai calciatori durante la partita verranno messe all'asta e il ricavato sarà destinato agli interventi del World Food Programme per aiutare la popolazione nepalese. E anche i tifosi giallorossi potranno fare la loro parte attraverso ShareTheMeal, la piattaforma del WFP.