Tocca ad Hermoso. Lo spagnolo affianca Gasperini in conferenza stampa: alla vigilia del match contro il Fenerbahce, il difensore giallorosso presenterà la sfida, parlando anche delle sensazioni di vestire per la prima volta la maglia della Roma in Champions League.

Hermoso a Sky

Uno degli eroi della rimonta contro l'Atalanta. Ora il Fenerbahce. Se lo ricorda ancora quel gol?

"Ci ho pensato a quel gol. Giochiamo ogni tre giorni. Per noi è importante giocare questo tipo di partite. La volontà è iniziare bene"

E' il torneo più difficile al mondo?

"Certo, i migliori club disputano la Champions. Siamo felici e con la volontà di fare un grande inizio qui a Instanbul. Vogliamo giocare questo tipo di partite"

Gasperini è intenso con la pressione. Il suo è un calcio adatto alla Champions. E' così?

“Sì, è vero. Lui gioca un calcio di pressione e intensità. Noi abbiamo la fede e la volontà di arrivare e trovare le soluzioni che il mister ci dà nello spogliatoio, per poi trovare la soluzione tattica giusta per vincere”.

Le sembra una Roma in crescita?

"Gasperini ci ha dato la mentalità, di crescere come squadra. Abbiamo avuto una grande crescita rispetto all'anno scorso. Tutti i miei compagni sono molto felici di come gioca la squadra. E di come abbiamo fatto questo passo per arrivare fino alla Champions. Noi vogliamo fare bene e dare continuità. Anche in Champions"

La conferenza stampa di Hermoso - LIVE

Quali sono le sue sensazioni in vista del match. E come lo affronterete?

"Per fare una grande partita, dobbiamo sapere quali sono i punti più forti dell'avversario. Il lavoro lo abbiamo fatto. E questo match non cambia nulla. L'intensità e la mentalità sarà la stessa messa in campo contro l'Atalanta. Per noi è una competizione nuova e dobbiamo alzare il livello rispetto alla Serie A"

Quanto è importante cominciare con il piede giusto. Arrivate da tre prestazioni positive, come sarà l'impatto con la Champions"

"Il lavoro che stiamo facendo è importante. Queste partite sono allenanti e sono un complimento a quello che facciamo ogni giorno. La squadra ha la mentalità per essere a livello. Per noi questa stagione è troppo importante. La strada è quella giusta, per noi e i tifosi. Che sono vicini alla Roma. Vogliamo fare una bella competizione e per noi è importante non prendere gol. E mettere in condizione di fare gol ai nostri attaccanti. La Champions è un traguardo importante".

Il cambiamento è evidente. Cosa vi ha fatto accendere per arrivare a questo livello?

"L'anno scorso abbiamo avuto un momento difficile. La squadra ha mandato subito un messaggio: di essere forti e di vincere le partite che mancavano per arrivare in Champions. Il mister ci ha messo questo messaggio: quello di allenarsi forte e di avere fiducia e giocare. Siamo in una fase di crescita. Vogliamo mandare un messaggio alle altre squadra. Vogliamo fare un altro step. L'obiettivo è quello di trasformare queste notti in una costante"