Gasp è pronto. Come la Roma. Il tecnico torna nel suo palco preferito: quello della Champions League. Dopo averla vissuta con l'Atalanta, si appresta ora a esordire con la 'sua' Roma. Alla vigilia del match contro il Fenerbahce sono tanti i temi da affrontare: dalle possibili soluzioni offensive alle condizioni fisiche di alcuni giocatori, Dybala su tutti. Ecco le parole del tecnico.

Gasperini a Sky

Cosa rappresenta questa competizione per lei, che è uno specialista?

"Indubbiamente è la competizione più importante per i club. Tutti i giocatori e allenatori vogliono partecipare"

Dybala è quello con più esperienza. Come sta, è pronto per giocare?

"Stiamo bene tutti. Non ci sono particolari defezioni. Ci rimane Pellegrini, che conto di recuperare presto. Siamo pronti per questa nuova avventura"

Dybala cosa può dare in più?

"Sta dimostrando continuità. L'inizio di quest'anno è migliore rispetto agli anni recenti. Ha continuità in cmapo e negli allenamenti. Con lui in gioco siamo più forti"

La Roma arriva da 8 vittorie consecutive. Dove è stato fatto quello step in più?

"Credo che questo gruppo è sempre stato unito e determinato e vorrà raggiungere traguardi. Probabilmente abbiamo alzato il livello tecnico, avvantaggiati dalle partite e dalla conoscenza. La qualità tecnica si è alzata, grazie a Dybala-Malen e non solo. Ora facciamo più gol."

L'energia della rimonta. La sente ancora quella sensazione?

"La vittoria contro l'Atalanta ci ha dato una goia superiore. Questa è una competizione nuova, siamo curiosi di misurarci con i top club. Lo stadio sarà caldo e domani potremmo vedere come sarà la nostra personalità. Sarà un banco di prova"

La difficoltà tra la Champions e il campionato?

"Affrontiamo squadre top. Sono club con giocatori straordinari e possono cambiare risultato. Dobbiamo essere bravi noi a non snaturarci e mettere in difficoltà gli avversari"

Gasperini in conferenza stampa - LIVE

Quali sono le sensazioni per questo ritorno in Champions. La squadra è pronta?

"Credo che ci sono dei giocatori che hanno giocato le coppe. La Roma manca in Champions da anni, ma ha fatto bene in Europa League. La prima giornata desta sempre curiosità. Non ci sono state altre occasioni per affrontare questi avversari"

Cosa ne pensa del Fenerbahce?

"Noi dobbiamo avere grande considerazione dell'avversario. Hanno giocatori molto importanti. Noi dobbiamo avere fiducia di giocare con le nostre caratteristiche. Dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi".

I cambi sono fondamentali. Come gestirà le energie nelle prossime settimane?

"Adesso abbiamo più partite. Dopo la sosta per le Nazionali avremo tante partite. Diventano fondamentale i cambi. Ma quest'anno abbiamo la possibilità di far giocare più interpreti. Adesso possiamo mettere nuove soluzioni senza perdere la qualità"

Cosa ne pensa del Fenerbahce? Che tipo di squadra si aspetta di affrontare"

"Il Fenerbahce è una squadra di assoluto valore. Ha cambiato molti giocatori ma ce ne sono molti di importanti. Crescerà nel tempo. Avranno bisogno di tempo ma hanno qualità"

La Turchia nel destino. Il Trabzonspor con l'Atalanta, oggi il Fenerbahce. Come sta Dybala? Ce lo aspettiamo dal primo minuto?

"Dybala ha dato tanta energia sabato. Ma sta bene. Al di fuori di Pellegrini, ci siamo tutti. "