Roma-Smalling, previsto un incontro nel pomeriggio con lo United

Ore caldissime per il futuro di Chris Smalling. Secondo quanto riporta Sportitalia infatti nel pomeriggio è previsto a Londra un incontro tra gli intermediari della trattativa e il Manchester United. Al momento la dirigenza giallorossa è al lavoro per limare e abbassare le pretese dei Red Devils, che ormai da tempo hanno messo sul mercato il difensore centrale. Nonostante le ultime voci riguardanti un possibile corteggiamento della Lazio e l’occhio sempre vigile dell’Inter – alle prese con l’affare Skriniar in uscita – Smalling aspetta soltanto la Roma, dopo la stagione dello scorso anno che lo ha rilanciato a livello tecnico e di motivazioni.

Se il ‘Piano A’ non dovesse andare in porto, la Roma ha già in mente le soluzioni alternative. I nomi che circolano sono quelli di Kabak, centrale dello Schalke 04, il solito croato Vida, Nacho del Real Madrid, Verissimo, Marcao e anche Armando Izzo, in uscita dal Torino vista la svolta tattica varata da Giampaolo nel nuovo progetto granata. La priorità romanista però resta Smalling, con il club che vorrà accontentare il tecnico Fonseca per regalargli il centrale d’esperienza che possa guidare il giovane e promettente pacchetto arretrato giallorosso.